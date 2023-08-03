СБУ брала участь в обох підривах Кримського мосту, — Данілов

Секретар РНБО зазначив, що Служба безпеки України брала участь у першому та другому випадку підривів незаконно збудованого Кримського мосту.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив причетність Служби безпеки України до двох операцій з підриву Керченського мосту в Криму. Про це він заявив у ефірі телемарафону.

Так, Данілову поставили питання, чи справді Україна вже підтверджує свої заяви, що сприйматиме російські судна в Чорному морі як військові цілі.

«Ви знаєте, ми періодично не те що підтверджуємо, а гучно підтверджуємо своїми діями», - відповів секретар.

Натомість він наголосив, що українські військові ставлять під сумнів недоторканність багатьох обʼєктів, які рф вважала захищеними на 100%.

«Це і Кримський міст, про який говорили безпосередньо представники Служби безпеки, які брали участь у першому та другому випадку», - наголосив Данілов.

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