СБУ участвовала в обоих подрывах Крымского моста, — Данилов

Секретарь СНБО отметил, что Служба безопасности Украины участвовала в первом и втором случае взрывов незаконно построенного Крымского моста.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил причастность Службы безопасности Украины к двум операциям по подрыву Керченского моста в Крыму. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Так, Данилову задали вопрос, действительно ли Украина уже подтверждает свои заявления, что будет воспринимать российские суда в Черном море как военные цели.

«Вы знаете, мы периодически не то, что подтверждаем, а громко подтверждаем своими действиями», - ответил секретарь.

В то же время он подчеркнул, что украинские военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов рф, которые считали защищенными на 100%.

«Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители Службы безопасности, участвующие в первом и втором случае», - подчеркнул Данилов.

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