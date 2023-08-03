Президент Чехії дозволив 14 громадянам воювати в лавах Збройних сил України

Президент Чехії Петр Павел дозволив 14 громадянам країни вступити до лав Збройних сил України. Про це повідомила речниця президента Маркета Рехакова, передає Irozhlas.
Відомо, що законодавство Чехії забороняє громадянам служити в іноземних збройних силах без дозволу президента.
Наразі дозвіл мають вже 146 чехів: 132 отримали дозвіл від колишнього президента Мілоша Земана і ще 14 дозволів встиг дати Петр Павел.
«Станом на 29 липня президент Петр Павел підписав загалом 14 позитивних рішень про згоду на вступ чеських громадян до Збройних сил України», - повідомила речниця.
Крім того, Павел відмовив вісьмом громадянам у задоволенні їхніх клопотань. Причини не повідомляються.
Зазначається, що чехам, які беруть участь у бойових діях в Україні без відповідного дозволу, загрожує кримінальна відповідальність.
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