Замість автівки для ЗСУ придбав собі криптовалюту: викрито голову благодійного фонду

Голова благодійного фонду витратив на власні потреби понад 250 000 гривень.

У Харкові викрили 34-річного голову благодійного фонду, який замість придбання транспортного засобу для військової частини перевів гроші частинами на власний рахунок та інші карткові рахунки. Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

У відомстві зазначили, що зловмиснику повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України), та за фактом розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

«Слідством встановлено, що у вересні 2022 року керівництвом одного з харківських акціонерних товариств було вирішено надати допомогу у вигляді позашляховика одній з військових частин, яка виконує бойові завдання по відбиттю військової агресії рф проти України.

Автомобіль планували ввезти з-за кордону як гуманітарну допомогу. Оскільки товариство не здійснює зовнішньоекономічну діяльність та не має можливості самостійно придбати транспортний засіб з-за кордону, керівництво підприємства звернулось до 34-річного голови благодійної організації.

Для закупівлі автомобіля на рахунок фонду була надана благодійна допомога у розмірі 253 тис. гривень», - сказано у повідомленні.

Однак чоловік не виконав зобов'язань з придбання транспортного засобу для військової частини, а перевів гроші частинами на власний рахунок та інші карткові рахунки. І за ці гроші він придбав собі криптовалюту, ноутбуки, а залишок витратив також на власні потреби.

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