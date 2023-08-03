Незаконно «преміювали» себе на майже 1 млн грн: викрили керівників навчального центру Нацгвардії

Посадовці безпідставно нарахували собі «бойові» премії.

Правоохоронці викрили керівників навчального центру підготовки підрозділів Національної гвардії, які безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів. Про це повідомив офіційний сайт СБУ.

У спецслужбі зазначили, що учасники оборудки не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій.

«Таким чином з вересня по грудень 2022 року фігуранти незаконно «преміювали» себе на загальну суму майже 1 млн бюджетних гривень.

За даними слідства, до організації «схеми» причетний керівник навчального центру Нацгвардії.

Саме він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування бойових премій своїм підлеглим. Серед них – троє старших офіцерів», - повідомляють у СБУ.

Крім того, експертиза підтвердила факти завдання посадовцями збитків державному бюджету.

Наразі керівнику навчального центру Національної гвардії повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).

Трьом його підлеглим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

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