Як забрати документи у підрозділі міграційної служби, якщо ви перебуваєте за кордоном: інструкція

Забрати закордонний паспорт чи ID-картку можливо через закордонні дипломатичні установи України.

Якщо ви перебуваєте за кордоном і не встигли своєчасно отримати замовлений у підрозділі Державної міграційної служби закордонний паспорт чи ID-картку, то забрати ці документи можливо через закордонні дипломатичні установи України. Про це повідомляє пресслужба ДМС.

Наразі працює механізм пересилання паспортів від одного територіального підрозділу міграційної служби до будь-якого в іншому регіоні України, а також через МЗС України до закордонних дипломатичних установ і розміщених за кордоном представництв Центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Щоб отримати за кордоном паспорт, слід звернутися до закордонної дипломатичної установи України з заявою про отримання у країні перебування закордонного паспорта або ID-картки. Заява має бути адресована тому територіальному підрозділу ДМС в Україні, в якому цей документ оформлювався.

Треба врахувати, що отримання доставленого до дипломатичної установи документа здійснюється виключно за умови особистої присутності заявника або його законного представника (для дітей віком до 16 років). Доставка документа до установи здійснюється засобами дипломатичної пошти та складає від 3-х місяців.

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