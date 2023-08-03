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  1. В Україні

Українці вподобали проводити вікенди за кордоном: куди найчастіше їдуть

15:42, 3 серпня 2023
Потік громадян, які перетинають кордон України значно зріс, повідомили у Держприкордонслужбі.
Українці вподобали проводити вікенди за кордоном: куди найчастіше їдуть
Фото: ukr.media
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Державна прикордонна служба України повідомила про значне зростання потоку громадян, які перетинають кордон України, при цьому більша частина пасажиропотоку припадає на Польщу, і зростає він з п’ятниці по понеділок. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

«Більш ніж половина пасажиропотоку припадає на українсько-польську ділянку кордону, особливо кількість охочих перетнути кордон зростає з п’ятниці по понеділок. Через це перед пунктами пропуску можуть виникати накопичення осіб та транспорту», - сказано в повідомленні.

При цьому в Держприкордонслужбі відзначають тенденцію значного зростання потоку громадян, які перетинають кордон України.

«У липні Держприкордонслужбою оформлено пропуск через кордон з країнами ЄС та Молдовою понад 3,8 млн осіб. Для порівняння, цей показник на близько 1 мільйон осіб вищий, ніж у травні», - повідомляють прикордонники.

Частка наших співвітчизників серед осіб, які перетинають кордон, складає понад 85%. Переважно це жінки, діти, літні люди.

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