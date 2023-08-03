В Офісі Президента показали, як зараз виглядає Каховське водосховище та ГЕС, відео

Стало відомо, як виглядає Каховське водосховище після підриву російськими окупантами ГЕС. Відео оприлюднив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.
«Каховське водосховище та ГЕС після російського теракту», – написав він.
На відео видно зруйновану через підрив вибуху дамбу Каховської ГЕС та водосховище, яке обміліло.
Раніше в Укргідроенерго заявили, що рівень води в районі ДніпроГЕСу досяг критичного.
Додамо, що на відбудову Каховської ГЕС після її деокупації знадобиться шість років.
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