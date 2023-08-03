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  1. В Україні

Тривалість робочого часу під час війни: як встановлювати залежно від категорій працівників

22:42, 3 серпня 2023
Для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу у період війни не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Тривалість робочого часу під час війни: як встановлювати залежно від категорій працівників
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Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці роз’яснило, як встановлювати тривалість робочого часу під час війни залежно від категорій працівників.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України від  15.03.2022 №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі – Закон 2136) нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо).

Частиною 2 ст. 6 Закону №2136 для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо), яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу у період дії воєнного стану не може перевищувати 40 годин на тиждень.

При застосуванні зазначених вище норм слід врахувати:

Норма ч. 1 ст. 6 Закону №2136 у період воєнного стану може бути застосована замість положень ч. 1 ст. 50 КЗпП, якою визначалося, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень, лише для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури.

Здійснення роботодавцем виду діяльності у сфері забезпечення життєдіяльності населення у разі, коли об’єкт на якому працює працівник не віднесений до об’єктів критичної інфраструктури, не надає роботодавцю права встановлювати нормальну тривалість робочого часу 60 годин на тиждень.

Збільшення на період воєнного стану нормальної тривалості робочого часу до 60 годин на тиждень є правом, а не обов’язком роботодавця. Таке збільшення повинно бути обґрунтованим перш за все потребою ефективної діяльності відповідного підприємства, установи, організації в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення.

Не суперечить нормам Закону положення ч. 2 ст. 50 КЗпП, згідно з яким підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті.

Для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо), яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу у період дії воєнного стану не може перевищувати 40 годин на тиждень. Тобто зазначеним вище працівникам не може встановлюватись нормальна тривалість робочого часу 60 годин на тиждень про що не слід забувати.

Підставою для встановлення скороченого робочого часу є зайнятість працівників на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці. Право на скорочений робочий час (тиждень) мають працівники виробництв, цехів, посад, професій, передбачених Переліком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня» затвердженим постановою КМУ від 21.02.2001 №163, на підставі результатів атестації робочого місця за умовами праці.

Питання застосування Переліку регламентується Порядком застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженим наказом Мінпраці від 23.03.2001 №122.

Працівникам, професії та посади яких не передбачені в Переліку, але які в окремі періоди робочого часу виконують роботу на виробництвах, у цехах, за професіями і на посадах, передбачених  Переліком, скорочена тривалість робочого часу встановлюється в ці дні тієї самої тривалості, як і працівникам, постійно зайнятим на цій роботі.

Скорочена тривалість робочого часу (тижня) встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 №442. Згідно внесених змін постановою КМУ від 30.06.2023 №660 «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці» атестація, строк проведення якої настав у період воєнного стану, за рішенням роботодавця, погодженим із профспілкою, проводиться протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Результати атестації, проведеної до введення воєнного стану в Україні, продовжують діяти та використовуються у період воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування.

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