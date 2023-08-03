Підозрюваний у Instagram поширив відео, де закликав ворога наносити ракетні удари по будівлях СБУ та МВС.

Викрито мешканця Дніпропетровщини, який закликав ворога наносити ракетні удари по будівлях Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури жителю м. Кам’янське повідомлено про підозру у виготовленні та поширенні матеріалів, у яких містяться виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

«За даними слідства, підозрюваний у соціальній мережі Instagram поширив відео, де закликав ворога наносити ракетні удари по будівлях СБУ та МВС.

У ході обшуку за місцем мешкання чоловіка вилучено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Наявність у висловлюваннях громадянина виправдовування збройної агресії рф проти України підтвердили висновком експертизи», — йдеться у повідомленні.

Наразі за клопотанням прокурора суд взяв його під варту.

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