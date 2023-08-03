ДТП со смертью нацгвардейца: завершено досудебное расследование в отношении судьи Тандыра

Судье Алексею Тандыру сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Киевская городская прокуратура завершила досудебное расследование по факту ДТП с участием судьи Алексея Тандыра, в результате которого погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины, - сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Напомним, 25 мая 2023 года в 23:55 председатель одного из районных судов Киевской области, области, управляя автомобилем «Lexus ES350», насмерть сбил на блокпосту служащего Нацгвардии в Киеве и отказался проходить освидетельствование на алкогольное опьянение, в связи с чем образцы взяли принудительно. В результате ДТП военнослужащий погиб на месте. На следующий день Тандыру избрали меру пресечения. Впоследствии ВСП отстранил его от осуществления правосудия. Судебно-психологическая экспертиза подтвердила, что судья Алексей Тандыр находился на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГБР.

На основании собранных доказательств судье сообщено о подозрении.

По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения - содержание под стражей без определения залога, который продлен до 26 августа 2023 года.

В настоящее время, в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины, стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

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