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  1. В Україні

«Невдалий контрнаступ» та «масова мобілізація»: у розвідці попередили про нові російські фейки

14:57, 29 серпня 2023
У ГУР повідомили, що у Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України.
«Невдалий контрнаступ» та «масова мобілізація»: у розвідці попередили про нові російські фейки
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Країна-агресор рф готується до чергового етапу інформаційної війни. У Кремлі затвердили чергові пропагандистські наративи, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її підтримку західними партнерами. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як стало відомо, 25 серпня в адміністрації Путіна відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах.

У заході взяли участь перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кірієнко, кремлівські "технологи" та представники медіаресурсів, які залучені до проведення операцій в інформаційній сфері.

Темою наради було затвердження конкретних наративів, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі.

За даними розвідки, найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів:

1. "Масова мобілізація":

- начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я;

- начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх.

2. "Зневіра українських партнерів у можливості перемоги":

- уявні "договорняки" про "мир в обмін на території";

- фейкові політичні угоди: зокрема, фабрикування матеріалів про начебто "таємну домовленість" київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента України.

3. "Український контрнаступ не має успіхів":

- начебто збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст;

- начебто відсутність успіхів на фронті при великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих захисників у кожному регіоні України;

- пошук винних в уявних "провалах" заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.

4. "Тотальна корупція":

- начебто держава не бореться з корупцією - "бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться";

- начебто відсутність покарань для корупціонерів.

5. "Прекрасне" життя на окупованих територіях:

- начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним;

- "розвиток" інфраструктури, відбудова зруйнованого житла;

- "вільні" вибори в "єдиний день голосування" за законами рф;

- "Україна відмовляється від окупованих територій" з демонстрацією сфабрикованих документів;

- українська влада начебто "здає" Куп'янськ.

"Щоб не піддаватися ворожій пропаганді, Головне управління розвідки Міністерства оборони України наполегливо закликає дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації!", - наголосили в ГУР.

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