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С 1 января будут отменены стимулирующие выплаты для госслужащих, а размер премий будет ограничен – НАГС

18:00, 6 сентября 2023
Минимальный размер должностного оклада с 1 января 2024 года – 7 100 гривен.
С 1 января будут отменены стимулирующие выплаты для госслужащих, а размер премий будет ограничен – НАГС
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В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАГС) рассказали, что ждет государственных служащих с 1 января 2024 года.

«Стимулирующие выплаты будут отменены. Ежемесячные премии будут ограничены максимум 30% должностного оклада. Сейчас размер премий неограничен, и зависит от субъективного отношения руководителя. Заработная плата станет прозрачной и понятной государственным служащим», - рассказала 6 сентября глава НАГС Наталья Алюшина в эфире марафона «Единые новости».

По мнению главы НАГС, уже в следующем году государственная служба сможет конкурировать с частным сектором, что позволит привлечь на госслужбу профессиональных юристов, программистов и управленцев.

С 1 января 2024 года, как отметила глава НАГС, минимальный размер должностного оклада будет составлять 7 100 гривен (сейчас – 5 178 гривен).

Напомним, что 28 июля 2023 года Верховная Рада приняла за основу законопроект № 8222, предусматривающий ограничение стимулирующих выплат. Премия по результатам ежегодного оценивания не будет превышать размер должностного оклада. Месячная премия государственного служащего не может превышать 30%, а квартальная – 90% размера его должностного оклада. Максимальный размер надбавки за выслугу лет будет установлен на уровне 30% от повышенного должностного оклада.

Согласно положениям законопроекта, введение новой системы оплаты труда государственных служащих предусматривается с 1 января 2024, кроме государственных служащих государственных органов, деятельность которых регулируется специальными законами, для которых предусматривается введение новой системы оплаты труда с 1 января 2025 года.

Впрочем, хотя соответствующий законопроект поддержал Кабинет Министров, до сих пор не ясно, будет ли финансирование указанной инициативы обеспечено должным образом. Ведь по имеющимся расчетам для надлежащего финансового обеспечения законопроекта № 8222 необходимо не менее 38 млрд гривен.

Автор: Вячеслав Хрипун

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