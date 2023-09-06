В Минэнерго опровергли информацию Зеркаль о готовности ТЭС к зиме «лишь на 30%»

В ведомстве отметили, что Зеркаль не выполняет функции советника министра энергетики, а приведенная ею информация не соответствует действительности.

Фото: Facebook/Lana Zerkal

В Минэнерго опровергли данные, которые привела Лана Зеркаль о якобы неготовности тепловых электростанций Украины к зиме.

Там отметили, что Зеркаль не выполняет функции советника министра энергетики, а приведенная ею информация о состоянии ремонтной кампании на энергообъектах не соответствует действительности.

"Сегодня средствами массовой информации были распространены данные о ходе ремонтной кампании на энергетических объектах со ссылкой на советницу министра энергетики Украины Лану Зеркаль.

По этому поводу можем сообщить следующее. Лана Зеркаль не выполняет функции советника министра энергетики Украины.

Информация, приведенная ею о состоянии ремонтной кампании на энергетических объектах, не отвечает действительности", - заявили в ведомстве.

Напомним, что в интервью Forbes Зеркаль сообщила, что "электросети готовы к зиме на 98%, атомные электростанции (АЭС) – на 70%, тепловые электростанции (ТЭС) – на около 30%".

По ее словам, нужно "ускориться с восстановлением объектов генерации, потому что иначе Украине не пройти зиму без отключений электроэнергии".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.