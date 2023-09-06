Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Будут ли расширять список специальностей женщин для постановки на военный учет, - представитель Президента в Раде объяснил

Федор Вениславский: Расширять список специальностей женщин для обязательной постановки на военный учет пока не будут.

С 1 января будут отменены стимулирующие выплаты для госслужащих, а размер премий будет ограничен – НАГС

Минимальный размер должностного оклада с 1 января 2024 года – 7 100 гривен.

Зеленский заявил, что решение о вето на закон о декларировании будет зависеть от консультаций с Ольгой Стефанишиной

Верховная Рада приняла два закона, касающиеся декларирования чиновников, и Владимир Зеленский пока не определился, будет ли налагать вето.

Законодатель установил для Высшего совета правосудия стандарт доказывания для привлечения судей к ответственности, чтобы он не мог его сам изменить

На закреплении в законе нового стандарта привлечения судей к ответственности настаивали в Посольстве США и ЕС, потому что ВСП в противном случае сможет изменить этот стандарт доказывания.

Верховная Рада приняла закон о Службе дисциплинарных инспекторов, которые будут фильтровать жалобы на судей

Этот закон позволит разблокировать дисциплинарную функцию Высшего совета правосудия.

  1. В Украине

В Минэнерго опровергли информацию Зеркаль о готовности ТЭС к зиме «лишь на 30%»

17:44, 6 сентября 2023
В ведомстве отметили, что Зеркаль не выполняет функции советника министра энергетики, а приведенная ею информация не соответствует действительности.
В Минэнерго опровергли информацию Зеркаль о готовности ТЭС к зиме «лишь на 30%»
Фото: Facebook/Lana Zerkal
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Минэнерго опровергли данные, которые привела Лана Зеркаль о якобы неготовности тепловых электростанций Украины к зиме.

Там отметили, что Зеркаль не выполняет функции советника министра энергетики, а приведенная ею информация о состоянии ремонтной кампании на энергообъектах не соответствует действительности.

"Сегодня средствами массовой информации были распространены данные о ходе ремонтной кампании на энергетических объектах со ссылкой на советницу министра энергетики Украины Лану Зеркаль.

По этому поводу можем сообщить следующее. Лана Зеркаль не выполняет функции советника министра энергетики Украины.

Информация, приведенная ею о состоянии ремонтной кампании на энергетических объектах, не отвечает действительности", - заявили в ведомстве.

Напомним, что в интервью Forbes Зеркаль сообщила, что "электросети готовы к зиме на 98%, атомные электростанции (АЭС) – на 70%, тепловые электростанции (ТЭС) – на около 30%".

По ее словам, нужно "ускориться с восстановлением объектов генерации, потому что иначе Украине не пройти зиму без отключений электроэнергии".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Микола Панов
    Микола Панов
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Володимир Потоцький
    Володимир Потоцький
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Вікторія Рубан
    Вікторія Рубан
    суддя Харківського окружного адміністративного суду