Рада на пленарному засіданні 6 вересня прийняла три Закони і дві Постанови

Що прийняли депутати.

Джерело фото: ВРУ

Верховна Рада України у середу, 6 вересня, на пленарному засіданні прийняла три Закони і дві Постанови. Про це повідомили у Апараті ВРУ.

В цілому прийнято Закони:

- про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, реєстр. №9483-2 (ми писали про нього тут);

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, реєстр. №9638 (ми писали про нього тут);

- про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення положень чинного законодавства в частині кримінальної відповідальності за скоєння військових кримінальних правопорушень пов’язаних із порушеннями правил експлуатації бойових чи спеціальних машин, виконання польотів чи підготовки до них, кораблеводіння, реєстр. №9325 (ми писали про нього тут).

Прийнято Постанови:

- про призначення Рустема Умєрова на посаду Міністра оборони України, реєстр. №10004;

- про призначення Павла Кириленка на посаду Голови Антимонопольного комітету України, реєстр. №10015.

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