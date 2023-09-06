Депутати урегулювали відповідальність за порушення правил експлуатації бойових машин

Документом, зокрема, внесено відповідні зміни до трьох статей Кримінального кодексу, де не було враховано обставини воєнного стану, якими пом'якшується покарання за неправильне використання техніки.

Джерело фото: rada.gov.ua

Верховна Рада прийняла в цілому проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення положень чинного законодавства в частині кримінальної відповідальності за скоєння військових кримінальних правопорушень пов’язаних із порушеннями правил експлуатації бойових чи спеціальних машин, виконання польотів чи підготовки до них, кораблеводіння, (реєстр. №9325).

Як пояснили у Апараті ВРУ, законопроєкт спрямований на забезпечення правової визначеності стосовно кримінальної відповідальності військовослужбовців, задіяних у виконанні завдань з експлуатації бойових чи спеціальних машин, виконання польотів чи підготовки до них, кораблеводіння, за порушення ними правил, в залежності від суспільно небезпечних наслідків, спричинених відповідними кримінальними правопорушеннями.

«Документом, зокрема, внесено відповідні зміни до трьох статей Кримінального кодексу, де не було враховано обставини воєнного стану, якими пом'якшується покарання за неправильне використання вищезазначених категорій техніки. Пропонується розмежувати відповідальність залежно від наслідків вчиненого кримінального правопорушення, а саме, передбачено не лише позбавлення волі, а й службове обмеження, тримання в дисциплінарному батальйоні та обмеження волі», - сказано у повідомленні.

Також пропонується конкретизувати обов’язок суду визначати розмір відрахувань в дохід держави із суми грошового забезпечення засудженого при призначенні покарання у виді службового обмеження.

Законом передбачено, що під час відбування службового обмеження засуджений військовослужбовець не може бути звільнений з військової служби, за винятком випадків визнання його непридатним до військової служби за станом здоров’я.

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