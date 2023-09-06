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Чи будуть розширювати перелік спеціальностей жінок для постановки на військовий облік, - представник Президента в Раді пояснив

Федір Веніславський: Розширювати перелік спеціальностей жінок для обов’язкової постановки на військовий облік поки що не будуть.

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Чи будуть розширювати перелік спеціальностей жінок для постановки на військовий облік, - представник Президента в Раді пояснив

18:39, 6 вересня 2023
Федір Веніславський: Розширювати перелік спеціальностей жінок для обов’язкової постановки на військовий облік поки що не будуть.
Чи будуть розширювати перелік спеціальностей жінок для постановки на військовий облік, - представник Президента в Раді пояснив
Джерело фото: Громадське телебачення
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Як відомо, з 1 жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, мають з’явитися до військкоматів (ТЦК) і пройти всі необхідні процедури для постановки на військовий облік. Відповідні зміни до закону про мобілізаційну підготовку й мобілізацію у 2022 році ухвалила Верховна Рада.

Представник Президента у Раді, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, що якщо стан здоров’я дозволяє представницям таких спеціальностей бути на військовій службі, то вони отримають статус військовозобов’язаних і будуть на військовому обліку.

«Ухваленим законом фактично було надано рік на розробку відповідних підзаконних нормативно-правових актів. За цей час Кабмін підготував постанову, а Міноборони - наказ, яким запроваджено обов’язковий військовий облік жінок медичної та фармацевтичної спеціальностей із 1 жовтня цього року. Такий підхід не є якимсь новаторством, оскільки і в колишньому СРСР, і країнах західного світу жінки, що мають медичну освіту, як правило є військовозобов’язаними й підлягають відповідному обліку», - зазначив політик.

Він нагадав, що представниці тих мирних професій, які є спорідненими з певними військово-обліковими спеціальностями, у разі добровільної згоди також можуть стати на військовий облік. Наприклад, жінка-хімік може стати на облік, оскільки ця спеціальність споріднена з військово-обліковою спеціальністю хімічного захисту.

«Важливо наголосити, що всі військовозобов’язані - незалежно від того, жінка це чи чоловік, - отримують повістки й можуть бути мобілізовані тільки тоді, коли цього потребує план мобілізації й необхідні люди для формування нових підрозділів або поповнення втрат.

Хочу нагадати, що не лише жінки є бойовими медиками, тож некоректно говорити, що буде мобілізовано багато жінок. В Україні продовжуватиметься планова мобілізація, просто розширюється перелік осіб, які можуть бути мобілізовані», - наголосив парламентарій.

Він також додав, що наразі Верховна Рада не планує розширювати перелік спеціальностей, які мають жінки, для обов’язкової постановки на військовий облік.

Зауважимо, що жодних змін стосовно обмеження у праві виїзду жінок, які перебувають на військовому обліку, наразі немає.

Автор: Наталя Мамченко

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