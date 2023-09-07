Цифра вражає: стало відомо, скільки посвідчень водія обміняли українці за кордоном

Українці обміняли тисячі посвідчень водія за кордоном у ДП «Документ».

Фото: hsc.gov.ua

Головний сервісний центр МВС повідомив, що 25 тисяч посвідчень водія було обміняно у ДП «Документ» за кордоном.

Послуга надається:

- у разі зміни анкетних даних водія (коли особа змінила прізвище, ім'я, по батькові чи стать)

- коли закінчився термін дії (актуально переважно для посвідчень водія, виданих вперше)

- у разі пошкодження посвідчення водія (зіпсоване, записи не читаються)

У відомстві нагадали, що відновити втрачене чи викрадене посвідчення водія за кордоном поки не є можливим.

Наразі центри ДП «Документ» надають послугу у 6 країнах - Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині, Туреччині, Іспанії.

Раніше ми писали, що в Іспанії з’явилася ще одна локація для обміну українського посвідчення водія.

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