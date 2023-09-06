США продовжили захисний статус українським біженцям: що треба знати

Переселенцям з України у США продовжено дію тимчасового захисту.

У США тимчасовий захист (TPS) для українських біженців продовжили на 18 місяців. Про повідомило Міністерство національної безпеки США.

У США наразі понад 26 000 осіб уже перебувають під тимчасовим захистом та понад 166 000 українців зможуть отримати такий статус.

Зазначається, що на тимчасовий захист мають право українці, які проживали в США станом на 16 серпня 2023 року.

У випадку, якщо людина з TPS бажає продовжити свій статус до 19 квітня 2025 року, вона повинна зареєструватися протягом 60-денного терміну повторної реєстрації (з 21 серпня 2023 року до 20 жовтня 2023 року).

Студенти з України, які навчаються в США і перебувають в країні за візою F-1, мають змогу подати запит на дозвіл на роботу та зменшити навантаження, не втрачаючи візу на час дії тимчасового захисту.

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