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С 1 сентября в Чехии изменились правила предоставления жилья украинцам: что нужно знать

21:28, 1 сентября 2023
Временное жилье можно получить только в двух городах страны.
С 1 сентября в Чехии изменились правила предоставления жилья украинцам: что нужно знать
Фото: Цензор.НЕТ
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В Чехии с 1 сентября беженцы из Украины могут получить временное жилье по новым правилам. Его можно получить только в двух городах страны, сообщает чешское издание Proukrainu.blesk.cz.

Согласно нововведениям, жилье можно будет получить только в Брно и Остраве. В Праге с этого дня жилье предоставлять уже не будут.

В KACPU в этих городах – центрах помощи беженцам из Украины – можно подать заявление на временную защиту. Кроме того, украинцам окажут помощь с получением государственного гуманитарного жилья.

Если человек прибыл в город, а KACPU еще не работают, то можно обратиться по следующим адресам:

  • Brno, Hnevkovského 30/65 (+420 770 132 569)
  • Острава, Dr. Maleho 1356/17 (+420 771 288 779)

Граждан Украины, которые будут подавать заявление на временное убежище Центрально-Ческом крае, предупредили, что бесплатное жилье в этом регионе будут предоставлять только через KACPU в Кладне и Кутной Горе. Однако переселенцев могут поселить в любом населенном пункте Центрально-Ческого края. Все зависит от того, где есть свободные места.

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