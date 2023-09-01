Соцсеть Х планирует собирать биометрические данные пользователей о работе и обучении

Соцсеть будет собирать эти данные, чтобы рекомендовать вакансии и сообщать потенциальным работодателям, если пользователь начнет искать работу.

Соцсеть Х, ранее известная как Twitter, планирует собирать биометрические данные пользователей о работе и обучении. Об этом сообщает Bloomberg.

«С вашего согласия мы можем собирать и использовать вашу биометрическую информацию в целях безопасности, защиты и идентификации», - говорится в новой политике конфиденциальности.

Компания X не освещает в своих правилах определения биометрических данных. Однако другие компании используют этот термин, чтобы обозначить изображение лица, радужную оболочку глаза и отпечатки пальцев.

В политике конфиденциальности также говорится, что соцсеть будет собирать данные о работе и образовании пользователей, а также их навыках и умениях, чтобы рекомендовать вакансии и сообщать потенциальным работодателям, если пользователь начнет искать работу.

Ранее мы писали, что Маск позволил платным подписчикам соцсети X скрывать свои лайки.

Также X будет скрывать заголовки от новостных ссылок: Маск убежден, что это «улучшит эстетику».

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