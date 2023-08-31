Маск анонсував функцію аудіо- та відеодзвінків у соцмережі X

Функція стане доступна на платформах на iOS та Android, а також на звичайних комп'ютерах.

Колаж: sud.ua

В соціальній мережі X (раніше Twitter) з'явиться функція аудіо- та відеодзвінків. Про це повідомив Ілон Маск.

«Відео- та аудіодзвінки з'являться в X», - зазначив Маск.

Він уточнив, що дана функція стане доступна на платформах на iOS та Android, а також на звичайних комп'ютерах, включаючи продукцію фірми Apple.

За його словами, унікальність нового функціоналу пов'язана з відсутністю необхідності знати номер телефону для здійснення дзвінка.

Раніше ми писали, що Маск звинуватив Facebook у маніпулюванні громадською думкою.

Додамо, що WhatsApp додасть нову функцію для відеодзвінків.

Також X приховуватиме заголовки від новинних посилань: Маск переконаний, що це «поліпшить естетику».

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