Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Проведення судового засідання за допомогою телефонного дзвінка не передбачено КПК, – Верховний Суд

В апеляційному суді вирішили, що адвокату достатньо взяти участь у засіданні по телефону.

Чи є відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення ради адвокатів, підставою для визнання протоколу недопустимим доказом, - позиція Верховного Суду

Також Верховний Суд зазначив, що, хоча за загальним правилом, процесуальні рішення, які стали підставою для проведення НСРД, мають бути відкриті стороні захисту після завершення досудового розслідування, однак це не виключає можливість їх надання під час розгляду справи в суді.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

  1. У світі

Маск анонсував функцію аудіо- та відеодзвінків у соцмережі X

16:41, 31 серпня 2023
Функція стане доступна на платформах на iOS та Android, а також на звичайних комп'ютерах.
Маск анонсував функцію аудіо- та відеодзвінків у соцмережі X
Колаж: sud.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В соціальній мережі X (раніше Twitter) з'явиться функція аудіо- та відеодзвінків. Про це повідомив Ілон Маск.

«Відео- та аудіодзвінки з'являться в X», - зазначив Маск.

Він уточнив, що дана функція стане доступна на платформах на iOS та Android, а також на звичайних комп'ютерах, включаючи продукцію фірми Apple.

За його словами, унікальність нового функціоналу пов'язана з відсутністю необхідності знати номер телефону для здійснення дзвінка.

Раніше ми писали, що Маск звинуватив Facebook у маніпулюванні громадською думкою.

Додамо, що WhatsApp додасть нову функцію для відеодзвінків.

Також X приховуватиме заголовки від новинних посилань: Маск переконаний, що це «поліпшить естетику».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мирошниченко
    Оксана Мирошниченко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду