Маск анонсировал функцию аудио- и видеозвонков в соцсети X

Функция станет доступна на платформах iOS и Android, а также на обычных компьютерах.

Коллаж: sud.ua

В социальной сети X (ранее Twitter) появится функция аудио- и видеозвонков. Об этом сообщил Илон Маск.

«Видео- и аудиозвонки появятся в X», - отметил Маск.

Он уточнил, что данная функция станет доступна на платформах iOS и Android, а также на обычных компьютерах, включая продукцию фирмы Apple.

По его словам, уникальность нового функционала связана с отсутствием необходимости знать номер телефона для звонка.

Ранее мы писали, что Маск обвинил Facebook в манипулировании общественным мнением.

Добавим, что WhatsApp добавит новую функцию для видеозвонков.

Также X будет скрывать заголовки от новостных ссылок: Маск убежден, что это «улучшит эстетику».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.