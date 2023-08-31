Грант Шеппс стал новым министром обороны Великобритании

Грант Шеппс ранее занимал должность министра энергетики и углеродной нейтральности.

Преемником Бена Уоллеса в должности министра обороны Британии стал Грантс Шеппс. Об этом сообщили на странице премьер-министра Риши Сунака в Х (до недавнего времени — Twitter).

«Я имею честь быть назначенным министром обороны в правительстве Риши Сунака. Я хотел бы отдать должное огромному вкладу, который Бен Уоллес внес в оборонную и глобальную безопасность Великобритании за последние 4 года», - написал Шеппс на своей странице в соцсети Х.

Шеппс возглавлял Министерство энергетики и углеродной нейтральности Британии. Ранее он занимал должности министра Кабинета министров, министра транспорта и недолго являлся министром внутренних дел (во время пребывания на посту премьера Лиз Трасс).

Ранее Шеппс посещал Киев и решительно осудил российскую агрессию против Украины.

Напомним, Министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально обратился к премьер-министру Рише Сунаку с письмом об отставке с должности.

Ранее мы писали, что Бен Уоллес объяснил свои слова об «Amazon» и «благодарность Украины» и получил сотни благодарностей.

Добавим, что Уоллес подтвердил, что уйдет с должности министра обороны Британии.

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