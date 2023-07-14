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Бен Воллес пояснив свої слова про «Amazon» і «вдячність України» та отримав сотні подяк

16:16, 14 липня 2023
Міністр оборони Британії пояснив, що мав на увазі, коли говорив про «вдячність України».
Бен Воллес пояснив свої слова про «Amazon» і «вдячність України» та отримав сотні подяк
Фото: arabnews.com
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У п’ятницю, 14 липня, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес пояснив свої слова про «вдячність України», які раніше викликали неабиякий резонанс. Він зазначив, що його слова були частково викривлені. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

 «Для протоколу: як людина, яка була на передовій у мобілізації підтримки України, я обговорював виклики, які можуть виникнути, коли ми працюємо на шляху до спільної мети − допомогти Україні отримати те, що їй потрібно для перемоги над цим незаконним вторгненням.

Я говорив про необхідність для України іноді визнавати, що в багатьох країнах і в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, яка є у Великій Британії. Це був коментар не про уряди, а більше про громадян і депутатів у всьому міжнародному співтоваристві», - написав Воллес.

Він додав, що владі його країни пощастило, що населення і всі партії в парламенті підтримують зусилля країни з надання допомоги Україні.

«Мої коментарі прагнули відобразити те, що важливо пам’ятати, що не потрібно розмовляти з самими собою, а треба докладати зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких все ще потрібно переконати. Коментарі про «Amazon» були зроблені минулого року, щоб підкреслити, що відносини Британії з Україною є не «транзакційними», а радше «партнерськими»«, − написав Воллес.

Також він додав, що особисто продовжуватиме підтримувати Україну «до кінця, стільки, скільки буде потрібно».

Але водночас зазначив, що національні парламенти часто мають «конкуруючі потреби», тому «Україна та Великобританія повинні продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу».

Варто зазначити, що пост Воллеса за півтори години зібрав понад чотири сотні коментарів – українці писали та продовжують писати слова вдячності міністру оборони Британії за його підтримку Україні..

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