Бен Воллес объяснил свои слова об «Amazon» и «благодарность Украины» и получил сотни благодарностей

Министр обороны Британии объяснил, что имел в виду, когда говорил о «благодарности Украины».

Фото: arabnews.com

В пятницу, 14 июля, министр обороны Великобритании Бен Уоллес объяснил свои слова о «благодарность Украины», которые ранее вызвали большой резонанс. Он отметил, что его слова были частично искривлены. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Для протокола: как человек, который был на передовой в мобилизации поддержки Украины, я обсуждал вызовы, которые могут возникнуть, когда мы работаем на пути к общей цели − помочь Украине получить то, что ей нужно для победы над этим незаконным вторжением.

Я говорил о необходимости для Украины иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, которая есть в Великобритании. Это был комментарий не о правительствах, а больше о гражданах и депутатах во всем международном сообществе», — написал Уоллес.

Он добавил, что властям страны повезло, что население и все партии в парламенте поддерживают усилия страны по оказанию помощи Украине.

«Мои комментарии стремились показать то, что важно помнить, что не нужно разговаривать с самими собой, а нужно прилагать усилия, чтобы достучаться до других граждан, которых все еще нужно убедить. Комментарии об «Amazon» были сделаны в прошлом году, чтобы подчеркнуть, что отношения Британии с Украиной являются не «транзакционными», а скорее «партнерскими», − написал Уоллес.

Также он добавил, что лично будет продолжать поддерживать Украину «до конца, столько, сколько потребуется».

Но в то же время отметил, что национальные парламенты часто имеют «конкурирующие потребности», поэтому «Украина и Великобритания должны продолжать поощрять эту сильную поддержку, используя факты и дружбу».

Стоит отметить, что пост Уоллеса за полтора часа собрал более четырехсот комментариев – украинцы писали и продолжают писать слова благодарности министру обороны Британии за его поддержку Украине.

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