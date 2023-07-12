Зеленський відповів міністру оборони Великобританії, який обурився «недостатньою вдячністю»: Нехай напише, як треба дякувати

Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова міністра оборони Британії Бена Воллеса, який порадив Києву "частіше демонструвати подяку західним партнерам за військову допомогу".

"Не розумію питання. Ми завжди були вдячні і завжди дякуємо. Я просто не знаю, як ми ще повинні дякувати. Можемо з ранку прокидатися і дякувати міністру. Нехай він напише мені, як треба дякувати, і я так і подякую", – сказав Зеленський під час брифінгу.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії заявив, що він "хоче бачити від України хоч трохи подяки" за ту допомогу, яку надає його країна.

При цьому він додав, що "країни Заходу - не Amazon, і вони не можуть виконувати всі запити України".

Раніше ми писали, що Зеленський дає пресконференцію за підсумками дводенного саміту.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.