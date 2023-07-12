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  1. В Украине

Зеленский ответил министру обороны Великобритании, возмутившемуся «недостаточной благодарностью»: Пусть напишет, как надо благодарить

19:26, 12 июля 2023
Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра, — сказал Президент.
Зеленский ответил министру обороны Великобритании, возмутившемуся «недостаточной благодарностью»: Пусть напишет, как надо благодарить
Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова министра обороны Британии Бена Уоллеса, который посоветовал Киеву "чаще демонстрировать благодарность западным партнерам за военную помощь".

"Не понимаю вопрос. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как надо благодарить, и я так и поблагодарю", – сказал Зеленый во время брифинга.

Напомним, ранее министр обороны Британии заявил, что он "хочет видеть от Украины хоть немного благодарности" за ту помощь, которую оказывает его страна.

При этом он добавил, что "страны Запада – не Amazon, и они не могут выполнять все запросы Украины".

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