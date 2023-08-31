Устраивал «рейды» по домам и обворовывал жителей Киевщины: военный рф приговорен к 10 годам тюрьмы

Военный рф с сообщниками в марте 2022 года ходил по гражданским домам и, угрожая убийством, обворовывал жителей Киевщины.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Судили военнослужащего вооруженных сил российской федерации за нарушение законов и обычаев войны (согласно части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины). Он признан виновным и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, – сообщает Офис Генерального прокурора.

Прокуроры в суде доказали, что в середине марта 2022 года, во время оккупации села Бобрик в Броварском районе Киевской области, осужденный совместно с другими военными из РФ совершил ряд преступлений. Они проникли в частное жилье, где находились мирные граждане.

Находясь в коридоре дома, с целью запугивания и унижения супругов украинцев, оккупант угрожал им физической расправой. Он наносил мужчине удары прикладом автомата по голове, туловищу, угрожая убийством. После, он выстрелил из огнестрельного оружия в потолок и требовал от женщины передать ему материальные ценности. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, она отдала ему мобильный телефон.

После этого оккупант вместе с тремя приспешниками пошел к соседнему дому. Зайдя в помещение, он заставил мужчину лечь на пол, связал ему руки. Затем он произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в потолок и пол дома возле головы мужчины, требуя отдать ему мобильный телефон и другие материальные ценности. Завладев имуществом, военные рф покинули домовладение.

По публичному обвинению прокуроров Офиса Генпрокурора военнослужащий вооруженных сил рф признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Он приговорен к 10 годам лишения свободы.

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