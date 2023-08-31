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Чи є відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення ради адвокатів, підставою для визнання протоколу недопустимим доказом, - позиція Верховного Суду

Також Верховний Суд зазначив, що, хоча за загальним правилом, процесуальні рішення, які стали підставою для проведення НСРД, мають бути відкриті стороні захисту після завершення досудового розслідування, однак це не виключає можливість їх надання під час розгляду справи в суді.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

ВРП не зможе самостійно встановити стандарт доказування при притягненні суддів до відповідальності: Комітет погодив фінальну правку, схвалену міжнародними партнерами

Під час засідання Комітету з питань правової політики було підтримано схвалену міжнародними партнерами правку, за якою стандарт доказування дисциплінарного порушення судді встановлять у законі, а у не у регламенті Вищої ради правосуддя.

  1. В Україні

Влаштовував «рейди» по домівках та обкрадав жителів Київщини: військового рф засуджено до 10 років тюрми

14:16, 31 серпня 2023
Військовий рф зі спільниками в березні 2022 року ходив по цивільних домівках та, погрожуючи вбивством, обкрадав мешканців Київщини.
Влаштовував «рейди» по домівках та обкрадав жителів Київщини: військового рф засуджено до 10 років тюрми
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
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Судили військовослужбовця збройних сил російської федерації за порушення законів та звичаїв війни (згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України). Його визнано винним та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Прокурори у суді довели, що в середині березня 2022 року, під час окупації села Бобрик у Броварському районі Київської області, засуджений спільно з іншими військовими з рф вчинив низку злочинів. Вони проникли до приватного житла, де перебували мирні громадяни.

Перебуваючи в коридорі будинку, з метою залякування та приниження подружжя українців, окупант погрожував їм фізичною розправою. Він наносив чоловіку удари прикладом автомата по голові, тулубу, погрожуючи вбивством. Після, він вистрелив із вогнепальної зброї в стелю та вимагав від жінки передати йому матеріальні цінності. Побоюючись за своє життя та здоров’я, вона віддала йому мобільний телефон.

Після цього окупант разом із трьома поплічниками пішов до сусіднього будинку. Зайшовши до помешкання, він примусив чоловіка лягти на підлогу, зв’язав йому руки. Потім він здійснив декілька пострілів із вогнепальної зброї в стелю та підлогу будинку біля голови чоловіка, вимагаючи віддати йому мобільний телефон та інші матеріальні цінності.  Заволодівши майном, військові рф залишили домоволодіння.

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генпрокурора військовослужбовця збройних сил рф визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

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