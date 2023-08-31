Влаштовував «рейди» по домівках та обкрадав жителів Київщини: військового рф засуджено до 10 років тюрми

Військовий рф зі спільниками в березні 2022 року ходив по цивільних домівках та, погрожуючи вбивством, обкрадав мешканців Київщини.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Судили військовослужбовця збройних сил російської федерації за порушення законів та звичаїв війни (згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України). Його визнано винним та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Прокурори у суді довели, що в середині березня 2022 року, під час окупації села Бобрик у Броварському районі Київської області, засуджений спільно з іншими військовими з рф вчинив низку злочинів. Вони проникли до приватного житла, де перебували мирні громадяни.

Перебуваючи в коридорі будинку, з метою залякування та приниження подружжя українців, окупант погрожував їм фізичною розправою. Він наносив чоловіку удари прикладом автомата по голові, тулубу, погрожуючи вбивством. Після, він вистрелив із вогнепальної зброї в стелю та вимагав від жінки передати йому матеріальні цінності. Побоюючись за своє життя та здоров’я, вона віддала йому мобільний телефон.

Після цього окупант разом із трьома поплічниками пішов до сусіднього будинку. Зайшовши до помешкання, він примусив чоловіка лягти на підлогу, зв’язав йому руки. Потім він здійснив декілька пострілів із вогнепальної зброї в стелю та підлогу будинку біля голови чоловіка, вимагаючи віддати йому мобільний телефон та інші матеріальні цінності. Заволодівши майном, військові рф залишили домоволодіння.

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генпрокурора військовослужбовця збройних сил рф визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

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