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  1. В Україні

Раді рекомендують прийняти за основу законопроєкт щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування

13:57, 31 серпня 2023
Законопроєкт передбачає розширення повноважень органів місцевого самоврядування з фінансової та матеріальної підтримку сектору безпеки і оборони України.
Раді рекомендують прийняти за основу законопроєкт щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування
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Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування розглянув низку законопроектів щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування у період дії воєнного чи надзвичайного стану та рекомендує Парламенту напрацьований Комітетом проект прийняти в цілому.

На засіданні Комітету були розглянуті проекти законів України:

 «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» (реєстр. № 9559);

 «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування у період дії воєнного чи надзвичайного стану» (реєстр. № 9559-1);

 «Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування у період дії воєнного стану та проведення дистанційних засідань рад» (реєстр. № 9559-2).

Внесення на розгляд парламенту вказаних законопроектів за визначенням суб’єктів права законодавчої ініціативи обумовлено необхідністю розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони у період дії воєнного чи надзвичайного стану, а також врегулювання порядку проведення дистанційних засідань органів місцевого самоврядування.

Під час обговорення законопроектів, а також зауважень та пропозицій, що надійшли до них, члени Комітету відзначили, що вказані законопроекти містять положення, що регулюють однакове коло питань та регулюють одні й ті самі суспільні відносини, а відтак до них може бути застосована процедура, визначена частиною другою статті 110 Регламенту Верховної Ради України, що передбачає, що при розгляді альтернативних законопроектів головний комітет може рекомендувати Парламенту взяти за основу один із них або підготувати

інший законопроект, який вноситься на розгляд Верховної Ради народними депутатами - членами цього комітету.

Враховуючи наведене, під час засідання Комітету було підготовлено та розглянуто новий проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України», що має на меті:

- розширення повноважень органів місцевого самоврядування з фінансової та матеріальної підтримку сектору безпеки і оборони України;

- забезпечення можливості призначення сільського, селищного, міського голови на посаду начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) без звільнення із займаної посади, можливостей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою або у разі призупинення дії трудового договору, бути призначеними на посади в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, військових адміністраціях, юридичних особах публічного права;

- розширення організаційної спроможності керівництва обласною радою в умовах воєнного стану при вакантності посади голови цієї ради;

- надання можливостей проводити дистанційні засідання місцевих рад, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, постійних депутатських комісій для розгляду питань щодо невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, виконання повноважень в галузі оборонної роботи, в тому числі надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони, усунення з публічного простору символіки російської імперської політики, процедурних питань.

За наслідками розгляду та обговорення доопрацьованого законопроекту, Комітет одноголосно ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу і в цілому проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України», підготовлений народними депутатами України – членами Комітету, а законопроекти з реєстр. №№ 9559, 9559-1 і 9559-2 – відхилити.

Раніше ми писали, що Раді рекомендують прийняти законопроект щодо етапів передачі в оренду державного та комунального майна та його приватизації.

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