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Раді рекомендують прийняти законопроект щодо етапів передачі в оренду державного та комунального майна та його приватизації

12:46, 23 серпня 2023
Метою законопроекту є удосконалення окремих етапів передачі державного та комунального майна в оренду та приватизації такого майна, що дозволить зробити процес більш зручним, прозорим та ефективним.
Раді рекомендують прийняти законопроект щодо етапів передачі в оренду державного та комунального майна та його приватизації

Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді прийняти за основу доопрацьований законопроект щодо окремих етапів передачі в оренду державного та комунального майна та його приватизації (реєстр.№6102-д). Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

Метою законопроекту є удосконалення окремих етапів передачі державного та комунального майна в оренду та приватизації такого майна, що дозволить зробити процес більш зручним, прозорим та ефективним. Також законопроект спрямований на узгодження положень Закону України про оренду з рядом інших законів, які також регулюють відносини з управління, використання державного та комунального майна для уникнення різного тлумачення таких норм учасниками цих процедур.

Положеннями законопроекту запропоновано:

  • внести зміни до Закону України про оренду для уможливлення передачі в оренду окремих частин єдиних майнових комплексів, передача яких в оренду в цілому заборонена
  • усунути обмеження щодо строку договорів оренди у період дії воєнного стану; розширити перелік умов припинення договорів оренди;
  • передбачити право органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, брати в пільгову оренду за нижчою ставкою державне майно з подальшою передачею такого майна в користування внутрішньо переміщеним особам;
  • змінити підхід до викупу орендованого майна, замінивши право на безпосередній викуп викупом за результатами електронного аукціону з переважним правом орендаря;
  • надати можливість Кабінету Міністрів України встановлювати особливості оренди рухомого та нерухомого майна, яке належить державним та комунальним закладам освіти та не використовується в діяльності таких закладів більше ніж три роки поспіль та інші зміни, спрямовані на спрощення окремих процедур з передачі державного та комунального майна в оренду та приватизації такого майна, уточнення окремих процесів, що дозволить підвищити ефективність оренди та приватизації.

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