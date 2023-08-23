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  1. В Україні

Велика Британія допоможе розміновувати українські енергетичні обʼєкти

14:53, 23 серпня 2023
Британська організація Mines Advisory Group готується розміновувати українські енергетичні обʼєкти.
Велика Британія допоможе розміновувати українські енергетичні обʼєкти
Джерело фото: Міністерство енергетики України
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Міністерство енергетики України і філія британської неурядової організації The Mines Advisory Group підписали угоду про співпрацю для розмінування енергетичних об’єктів України і їх прилеглих територій, – повідомляє Міністерство енергетики України.

Заступник міністра енергетики Ярослав Демченков та директор Філії MAG Джон Канліфф підписали меморандум у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка і державного секретаря з енергетичної безпеки та Net Zero Великої Британії Гранта Шаппса.

Меморандумом передбачається співпраця з метою створення безпечних умов для відновлення української критичної енергетичної інфраструктури. Це буде здійснюватися через проведення очищення споруд енергетичних об'єктів, їхніх майданчиків та прилеглих територій від небезпечних вибухових матеріалів та інших предметів, які загрожують життю та здоров'ю людей, а також для забезпечення безпечного функціонування енергетичних споруд.

Також йдеться про надання технічної допомоги та консультативної підтримки від компанії MAG з метою успішного проведення заходів з інформування про мінну небезпеку, технічного та нетехнічного обстеження і розмінування територій.

«путін жорстоко  атакував українські енергетичні об'єкти, проте українці продовжують демонструвати неймовірну стійкість та винахідливість, відновлюючи цю життєво важливу інфраструктуру. Велика частина ремонтних робіт стане можливою лише після розмінування, при цьому Сполучене Королівство і надалі буде підтримувати народ України, який захищається від російської агресії та відновлює свою країну»,  – зазначив Грант Шаппс.

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