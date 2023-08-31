Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Проведення судового засідання за допомогою телефонного дзвінка не передбачено КПК, – Верховний Суд

В апеляційному суді вирішили, що адвокату достатньо взяти участь у засіданні по телефону.

Водій купив судове рішення на свою користь, але потім втратив і гроші, і посвідчення водія

Столичні шахраї продовжують підробляти судові рішення щодо ст. 130.

Коли немає необхідності розпочинати судовий розгляд спочатку в разі заміни судді у кримінальній справі, – позиція Верховного Суду

До заміни судді судовий розгляд у цій справі вже тривав 5 років, і за цей час було досліджено значний обсяг доказів, зокрема, допитано 36 свідків і та вивчено 59 томів інших доказів.

Застосування поліцейськими вогнепальної зброї має бути детально регламентовано національною владою і має існувати чіткий ланцюг командування, — рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини у одній зі справ визнав, що застосування поліцією сили проти заявника було обґрунтованим, але наголосив на хаотичному способі, в який поліція фактично використовувала вогнепальну зброю для затримання водія.

Кандидати на посаду члена Дорадчої групи експертів зможуть подати документи до 12 вересня – РСУ

Рада суддів України планує обрати члена Дорадчої групи експертів для обрання суддів КСУ.

  1. В Україні

Рада до кінця року має ухвалити пакет законів для реформування військово-лікарських комісій, — Арахамія

11:36, 31 серпня 2023
До кінця року парламент планує ухвалити всі необхідні закони для реформування роботи військово-лікарських комісій.
Рада до кінця року має ухвалити пакет законів для реформування військово-лікарських комісій, — Арахамія
Колаж: sud.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Верховна Рада до кінця року має ухвалити увесь комплекс документів для реформування роботи військово-лікарських комісій. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

«Ми хочемо провести комплексну реформу, яка зробить проходження ВЛК дуже зручним для тих, кому це справді потрібно. Водночас ті, хто за гроші хочуть купити собі результат, не зможуть цього зробити... 

Ми вже ухвалили два закони, але весь пакет містить декілька документів. Я думаю, що до нового року весь пакет документів уже буде ухвалено», — зазначив Арахамія.

Він нагадав, що питанню роботи ВЛК було присвячено кілька засідань і робочої групи, і профільного комітету. Також триває співпраця з волонтерськими та ветеранськими організаціями.

Раніше Зеленський заявив, що будуть перевірені рішення ВЛК щодо непридатності чоловіків до служби, у тому числі тих, хто виїхав за кордон.

Також в Україні зміняться правила визначення придатності до військової служби.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду