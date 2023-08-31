Рада до кінця року має ухвалити пакет законів для реформування військово-лікарських комісій, — Арахамія

До кінця року парламент планує ухвалити всі необхідні закони для реформування роботи військово-лікарських комісій.

Колаж: sud.ua

Верховна Рада до кінця року має ухвалити увесь комплекс документів для реформування роботи військово-лікарських комісій. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

«Ми хочемо провести комплексну реформу, яка зробить проходження ВЛК дуже зручним для тих, кому це справді потрібно. Водночас ті, хто за гроші хочуть купити собі результат, не зможуть цього зробити...

Ми вже ухвалили два закони, але весь пакет містить декілька документів. Я думаю, що до нового року весь пакет документів уже буде ухвалено», — зазначив Арахамія.

Він нагадав, що питанню роботи ВЛК було присвячено кілька засідань і робочої групи, і профільного комітету. Також триває співпраця з волонтерськими та ветеранськими організаціями.

Раніше Зеленський заявив, що будуть перевірені рішення ВЛК щодо непридатності чоловіків до служби, у тому числі тих, хто виїхав за кордон.

Також в Україні зміняться правила визначення придатності до військової служби.

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