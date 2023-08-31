Рада до конца года должна принять пакет законов для реформирования военно-врачебных комиссий, — Арахамия

До конца года парламент планирует принять все необходимые законы для реформирования работы военно-врачебных комиссий.

Коллаж: sud.ua

Верховная Рада до конца года должна принять весь комплекс документов по реформированию работы военно-врачебных комиссий. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телемарафона.

«Мы хотим провести комплексную реформу, которая сделает прохождение ВВК очень удобным для тех, кому это действительно нужно. В то же время те, кто за деньги хотят купить себе результат, не смогут этого сделать.

Мы уже приняли два закона, но весь пакет содержит несколько документов. Я думаю, что к новому году весь пакет документов уже будет принят», – отметил Арахамия.

Он напомнил, что вопросу работы ВВК было посвящено несколько заседаний и рабочей группы и профильного комитета. Также идет сотрудничество с волонтерскими и ветеранскими организациями.

Ранее Зеленский заявил, что будут проверены решения ВВК о непригодности мужчин к службе, в том числе выехавших за границу.

Также в Украине изменятся правила определения пригодности к военной службе.

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