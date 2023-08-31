Как обменять водительское удостоверение при смене фамилии: инструкция

Замену водительского удостоверения при изменении персональных данных можно осуществить в любом сервисном центре МВД или онлайн.

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В случае изменения любых персональных данных (фамилии, имени или отчества) водительское удостоверение нужно заменить в течение 10 дней, – сообщает Главный сервисный центр МВД.

Водительское удостоверение можно изменить в любом удобном сервисном центре МВД, или же онлайн в Электронном кабинете водителя или приложении Дія.

Для получения услуги нужны:

документ, удостоверяющий личность

идентификационный номер

имеющееся водительское удостоверение

документ, подтверждающий изменение персональных данных.

Во время действия военного положения медицинская справка не обязательна.

Ориентировочная стоимость обмена водительского удостоверения составляет 270 гривен.

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