Как обменять водительское удостоверение при смене фамилии: инструкция

В случае изменения любых персональных данных (фамилии, имени или отчества) водительское удостоверение нужно заменить в течение 10 дней, – сообщает Главный сервисный центр МВД.
Водительское удостоверение можно изменить в любом удобном сервисном центре МВД, или же онлайн в Электронном кабинете водителя или приложении Дія.
Для получения услуги нужны:
- документ, удостоверяющий личность
- идентификационный номер
- имеющееся водительское удостоверение
- документ, подтверждающий изменение персональных данных.
Во время действия военного положения медицинская справка не обязательна.
Ориентировочная стоимость обмена водительского удостоверения составляет 270 гривен.
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