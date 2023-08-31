Як обміняти посвідчення водія при зміні прізвища: інструкція

У разі зміни будь-яких персональних даних (прізвища, ім’я чи по батькові) посвідчення водія потрібно замінити протягом 10 днів, – повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Посвідчення водія можна змінити у будь-якому зручному сервісному центрі МВС, або ж онлайн в Електронному кабінеті водія чи застосунку Дія.
Для отримання послуги потрібні:
- документ, що посвідчує особу
- ідентифікаційний номер
- наявне посвідчення водія
- документ, що підтверджує зміну персональних даних.
Під час дії воєнного стану медична довідка не обов’язкова.
Орієнтовна вартість обміну посвідчення водія становить 270 гривень.
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