Як обміняти посвідчення водія при зміні прізвища: інструкція

Заміну посвідчення водія при зміні персональних даних можна здійснити в будь-якому сервісному центрі МВС або онлайн.

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У разі зміни будь-яких персональних даних (прізвища, ім’я чи по батькові) посвідчення водія потрібно замінити протягом 10 днів, – повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Посвідчення водія можна змінити у будь-якому зручному сервісному центрі МВС, або ж онлайн в Електронному кабінеті водія чи застосунку Дія.

Для отримання послуги потрібні:

документ, що посвідчує особу

ідентифікаційний номер

наявне посвідчення водія

документ, що підтверджує зміну персональних даних.

Під час дії воєнного стану медична довідка не обов’язкова.

Орієнтовна вартість обміну посвідчення водія становить 270 гривень.

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