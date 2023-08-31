За $5000 обіцяв вирішити питання щодо зняття з військового обліку: у Дніпрі затримали ділка

Затримали чоловіка під час отримання неправомірної вигоди.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що у Дніпрі затримали чоловіка, який маючи зв’язки в одному з районних ТЦК, за 5000 доларів США обіцяв вирішити питання щодо зняття з військового обліку. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Правоохоронці затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання неправомірної вигоди - 5000 доларів США.

«Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що продовжується збір доказової бази для притягнення інших учасників корупційної схеми до відповідальності.

За скоєне підозрюваному може загрожувати штраф від 34 000 до 85 000 грн або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Раніше правоохоронці зібрали доказову базу на голову військово-лікарської комісії одного з районів Київщини, яка причетна до системної корупції під час мобілізації.

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