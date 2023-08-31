300 мільйонів гривень на тенісні корти: у Києві під час війни планують створити Національний тенісний центр

Підприємство, що належить Міністерству молоді та спорту планує витратити понад 300 мільйонів гривень на оновлення тенісних кортів.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Києві під час війни планують створити Національний тенісний центр. На ремонт будівель і кортів планують витратити понад 300 мільйонів гривень. Тендер було розміщено на порталі Prozorro.

Тендер на ремонт будівель і тенісних кортів у Києві на 307 млн 831 тис. 733 грн оголосило Міністерство молоді та спорту України.

В інформації вказано про плани створити Національний тенісний центр у столиці та придбати обладнання для нього. Цей центр хочуть організувати на базі держпідприємства «ЦУТБ «Льодовий стадіон» на проспекті Академіка Глушкова, 9.

Роботи необхідно виконати до кінця квітня 2025 року, а тендерні пропозиції прийматимуть до 8 вересня. Водночас сам аукціон призначено на 11 вересня.

Під самими оголошенням вже є кілька звернень до Держаудитслужби України щодо неприйнятності таких тендерів. Ось, що пишуть автори скарг:

«Тенісні корти під час війни непотрібні».

«Неприпустимо проводити капітальний ремонт будівель та тенісних кортів, коли в Україні війна. Ці гроші потрібні для ЗСУ: амуніція, засоби першої медичної допомоги, дрони, зброя, їжа. Мова йде про збереження Нації Українців. Забороніть виділення коштів на ремонт тенісних кортів».

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