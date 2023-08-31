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Чи є відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення ради адвокатів, підставою для визнання протоколу недопустимим доказом, - позиція Верховного Суду

Також Верховний Суд зазначив, що, хоча за загальним правилом, процесуальні рішення, які стали підставою для проведення НСРД, мають бути відкриті стороні захисту після завершення досудового розслідування, однак це не виключає можливість їх надання під час розгляду справи в суді.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

ВРП не зможе самостійно встановити стандарт доказування при притягненні суддів до відповідальності: Комітет погодив фінальну правку, схвалену міжнародними партнерами

Під час засідання Комітету з питань правової політики було підтримано схвалену міжнародними партнерами правку, за якою стандарт доказування дисциплінарного порушення судді встановлять у законі, а у не у регламенті Вищої ради правосуддя.

  1. В Україні

300 мільйонів гривень на тенісні корти: у Києві під час війни планують створити Національний тенісний центр

13:00, 31 серпня 2023
Підприємство, що належить Міністерству молоді та спорту планує витратити понад 300 мільйонів гривень на оновлення тенісних кортів.
300 мільйонів гривень на тенісні корти: у Києві під час війни планують створити Національний тенісний центр
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Києві під час війни планують створити Національний тенісний центр. На ремонт будівель і кортів планують витратити понад 300 мільйонів гривень. Тендер було розміщено на порталі Prozorro.

Тендер на ремонт будівель і тенісних кортів у Києві на 307 млн 831 тис. 733 грн оголосило Міністерство молоді та спорту України.

В інформації вказано про плани створити Національний тенісний центр у столиці та придбати обладнання для нього. Цей центр хочуть організувати на базі держпідприємства «ЦУТБ «Льодовий стадіон» на проспекті Академіка Глушкова, 9.

Роботи необхідно виконати до кінця квітня 2025 року, а тендерні пропозиції прийматимуть до 8 вересня. Водночас сам аукціон призначено на 11 вересня.

Під самими оголошенням вже є кілька звернень до Держаудитслужби України щодо неприйнятності таких тендерів. Ось, що пишуть автори скарг:

«Тенісні корти під час війни непотрібні».

«Неприпустимо проводити капітальний ремонт будівель та тенісних кортів, коли в Україні війна. Ці гроші потрібні для ЗСУ: амуніція, засоби першої медичної допомоги, дрони, зброя, їжа. Мова йде про збереження Нації Українців. Забороніть виділення коштів на ремонт тенісних кортів».

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