З України намагались вивезти дві «великі голови» та старовинну Біблію, фото

На форзаці одній з книг, які намагалися вивезти, написано «Біблія. Книги Священного писання. Старого та Нового Заповіту».

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що з країни намагалися вивезти монети та старовинні книги, написані церковнослов’янською мовою.

Дві старовинні золоті монети XIX століття виявили прикордонники та митники під час оформлення автомобіля «Audi» у поромному пункті пропуску «Орлівка», що на кордоні з Румунією.

«Виявлені монети «5 рублєй 1897г» та «5 рублєй 1899г», які нумізмати ще називають «Велика голова», знаходилось в сумочці дружини водія. Щодо виявлених монет складено відповідні процесуальні документи», - сказано у повідомленні.

Крім того, у пункті пропуску «Виноградівка», що на українсько-молдовському кордоні, прикордонники спільно з митниками виявили дві старовинні книги, написані церковнослов’янською мовою.

«На форзаці одній з них написано «Біблія. Книги Священного писання. Старого та Нового Заповіту», в іншій книзі першої сторінки нема, але вона також містить церковні тексти. Дати друку, найменування видавництва та решту обов’язкових елементів на книжках відсутні», - пишуть прикордонники.

Зазначається, що книжки знаходились у багажному відділені серед особистих речей пасажирки легковика «Mersedes», яким вона слідувала з України до Молдови.

Чи мають предмети культурну або історичну цінність, з’ясує експертиза.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

Раніше ми писали, що Львівські митники вилучили в українця радянські монети та ордени.

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