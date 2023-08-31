Из Украины пытались вывезти две «большие головы» и старинную Библию, фото

На форзаце одной из книг, пытавшихся вывезти, написано «Библия. Книги Священного Писания. Ветхого и Нового Завета».

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что из страны пытались вывезти монеты и старинные книги, написанные на церковнославянском языке.

Две старинные золотые монеты XIX века обнаружили пограничники и таможенники при оформлении автомобиля Audi в паромном пункте пропуска Орловка на границе с Румынией.

«Обнаруженные монеты «5 рублей 1897г» и «5 рублей 1899г», которые нумизматы называют «Большая голова», находилось в сумочке жены водителя. Относительно выявленных монет составлены соответствующие процессуальные документы», - говорится в сообщении.

Кроме того, в пункте пропуска «Виноградовка» на украинско-молдавской границе пограничники совместно с таможенниками обнаружили две старинные книги, написанные на церковнославянском языке.

«На форзаце одной из них написано «Библия. Книги Священного Писания. Ветхого и Нового Завета», в другой книге первой страницы нет, но она также содержит церковные тексты. Даты печати, наименование издательства и остальные обязательные элементы на книгах отсутствуют», - пишут пограничники.

Отмечается, что книги находились в багажном отделении среди личных вещей пассажирки легковушки Mersedes, которым она следовала из Украины в Молдову.

Имеют ли предметы культурную или историческую ценность, выяснит экспертиза.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

Ранее сообщалось, что Львовские таможенники изъяли у украинца советские монеты и ордена.

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