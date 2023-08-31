Генпрокурор Нью-Йорка заявляет, что Трамп должен понести ответственность за мошенничество еще до суда

Генпрокурор Нью-Йорка требует оштрафовать фигурантов махинаций Трампа на 250 миллионов долларов и наложить санкции.

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Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс призвала судью штата объявить еще до начала судебного процесса, что бывший президент США Дональд Трамп совершил мошенничество, подав ложные заявления банкирам и страховщикам, – сообщает Reuters.

В судебном представлении Джеймс отметила, что доказательства свидетельствуют о том, что если бы состояние Трампа было правильно подсчитано, оно было бы на 17%-39% ниже, чем он заявлял каждый год в течение десятилетия, "что означает огромную сумму в 1 миллиард долларов или более за все годы, кроме одного".

Согласно поданному заявлению, ложные заявления касаются и тех лет, когда Трамп находился в Белом доме.

По словам прокурора, совокупный эффект от этих «многочисленных мошеннических схем, направленных на завышение стоимости активов Трампа, а следовательно, и его состояния, является потрясающим», и это «лишь верхушка гораздо большего айсберга обмана». Джеймс требует оштрафовать фигурантов на 250 миллионов долларов и наложить ряд санкций, которые фактически прекратят деятельность Trump Organization в Нью-Йорке.

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