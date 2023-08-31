Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку

Великобритания вскоре объявит имя нового министра обороны.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально обратился к премьер-министру Рише Сунаку с письмом об отставке с должности. Об этом сообщает Sky News.

В письме Уоллес высоко оценил вооруженные силы и разведку, с которыми он работал с 2016 года, а также реакцию правительства на войну рф против Украины.

«Министерство обороны вернулось на путь, чтобы снова стать мировым классом с людьми мирового класса. Соединенное Королевство уважают во всем мире за наши вооруженные силы, и это уважение только возросло после войны в Украине», - написал он.

Уоллес поблагодарил премьер-министра за дружбу и добавил: «Вы и правительство будете иметь мою поддержку».

Сунак принял отставку Уоллеса. Он высоко оценил успехи министра в должности и его «исключительное благоразумие».

«Преданность и мастерство, с которыми вы выполняли свои обязанности министра обороны, были типичными для вашей веры в государственную службу и глубокой преданности вооруженным силам и безопасности Соединенного Королевства... Вы оставляете должность с моей благодарностью и уважением», - отметил глава правительства.

Издание напоминает, что Уоллес заявил о желании уйти в отставку еще в прошлом месяце после конфликта с властями Украины из-за заявления, что «Британия – это не Амазон по доставке оружия».

Сообщается, что 31 августа должно быть объявлено имя его сменщика.

Уоллес также уйдет с должности депутата на следующих выборах из-за смены границ на его избирательном участке.

На вопрос, что он будет делать дальше, он ответил: «Я очень рад пойти работать в бар» или «просто заняться чем-нибудь другим». Он отметил, что устал от политики, занимающейся с 1999 года.

Ранее мы писали, что Бен Уоллес объяснил свои слова об «Amazon» и «благодарность Украины» и получил сотни благодарностей.

Добавим, что Уоллес подтвердил, что уйдет с должности министра обороны Британии.

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