Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес подав у відставку

Британія незабаром оголосить ім'я нового міністра оборони.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес офіційно звернувся до прем’єр-міністра Ріші Сунака з листом про відставку з посади. Про це повідомляє Sky News.

У листі Воллес високо оцінив збройні сили та розвідку, з якими він працював з 2016 року, а також реакцію уряду на війну рф проти України.

«Міністерство оборони повернулося на шлях, аби знову стати світовим класом із людьми світового класу. Сполучене Королівство поважають у всьому світі за наші збройні сили, і ця повага лише зросла після війни в Україні», - написав він.

Воллес подякував прем'єр-міністру за дружбу й додав: «Ви та уряд матимете мою підтримку».

Сунак прийняв відставку Воллеса. Він високо оцінив успіхи міністра на посаді та його «виняткову розсудливість».

«Відданість і майстерність, з якими ви виконували свої обов’язки міністра оборони, були типовими для вашої віри в державну службу та глибокої відданості збройним силам і безпеці Сполученого Королівства... Ви залишаєте посаду з моєю подякою та повагою», - зазначив очільник уряду.

Видання нагадує, що Воллес заявив про бажання піти у відставку ще минулого місяця після конфлікту з владою України через заяву, що «Британія - це не Амазон з доставки зброї».

Повідомляється, що 31 серпня має бути оголошено ім'я його змінника.

Воллес також піде з посади депутата на наступних виборах через зміну кордонів на його виборчій дільниці.

На питання, що він робитиме далі, він відповів: «Я дуже радий піти працювати в бар» або «просто зайнятися чимось іншим». Він зазначив, що втомився від політики, якою займається з 1999 року.

Раніше ми писали, що Бен Воллес пояснив свої слова про «Amazon» і «вдячність України» та отримав сотні подяк.

Додамо, що Воллес підтвердив, що піде з посади міністра оборони Британії.

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