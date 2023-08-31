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Чи є відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення ради адвокатів, підставою для визнання протоколу недопустимим доказом, - позиція Верховного Суду

Також Верховний Суд зазначив, що, хоча за загальним правилом, процесуальні рішення, які стали підставою для проведення НСРД, мають бути відкриті стороні захисту після завершення досудового розслідування, однак це не виключає можливість їх надання під час розгляду справи в суді.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

ВРП не зможе самостійно встановити стандарт доказування при притягненні суддів до відповідальності: Комітет погодив фінальну правку, схвалену міжнародними партнерами

Під час засідання Комітету з питань правової політики було підтримано схвалену міжнародними партнерами правку, за якою стандарт доказування дисциплінарного порушення судді встановлять у законі, а у не у регламенті Вищої ради правосуддя.

  1. В Україні

Привласнив 7,5 млн гривень на будівництві медамбулаторій: під суд потрапить посадовець Одеської ОДА

12:06, 31 серпня 2023
Керівник одного з підрозділів Одеської ОДА за участі 4 поплічників організував схема розкрадань на будівництві медамбулаторій.
Привласнив 7,5 млн гривень на будівництві медамбулаторій: під суд потрапить посадовець Одеської ОДА
Джерело фото: Офіс Генпрокурора
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Судитимуть організатора злочинної схеми та чотирьох його співучасників за фактом розкрадання бюджетних коштів та їх легалізації, а також службового підроблення. Керівник одного з підрозділів Одеської обласної держадміністрації разом зі спільниками «нажився» на будівництві 6 амбулаторій сімейної медицини на території Одещини за урядовою програмою «Велике будівництво», – повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, до своєї схеми посадовець залучив ще 5 знайомих, у тому числі двох екскерівників одного з управлінь Одеської облдержадміністрації.

З метою участі в тендері, організатор залучив підприємство одного з співучасників, якому формально керувала його підконтрольна особа. Це сприяло укладенню договорів підряду без перешкод. Після отримання авансових платежів на роботи, підозрювані, зокрема організатор, в основному привласнили кошти. Вони здійснили лише частково будівельно-монтажні роботи, при цьому штучно занизили понесені витрати для створення видимості виконання договірних зобов'язань.

Після цього співучасники подавали фальсифіковані акти виконаних робіт до Управління Одеської обласної державної адміністрації, завищуючи обсяги робіт на суму понад 7,5 млн гривень. Також було виявлено, що частина з розкрадених коштів була легалізована через придбання нового автомобіля.

У результаті цих виявлених дій, матеріали щодо одного з членів цієї злочинної групи були відокремлені для окремого кримінального провадження, а особу оголошено у розшук.

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