Привласнив 7,5 млн гривень на будівництві медамбулаторій: під суд потрапить посадовець Одеської ОДА

Керівник одного з підрозділів Одеської ОДА за участі 4 поплічників організував схема розкрадань на будівництві медамбулаторій.

Джерело фото: Офіс Генпрокурора

Судитимуть організатора злочинної схеми та чотирьох його співучасників за фактом розкрадання бюджетних коштів та їх легалізації, а також службового підроблення. Керівник одного з підрозділів Одеської обласної держадміністрації разом зі спільниками «нажився» на будівництві 6 амбулаторій сімейної медицини на території Одещини за урядовою програмою «Велике будівництво», – повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, до своєї схеми посадовець залучив ще 5 знайомих, у тому числі двох екскерівників одного з управлінь Одеської облдержадміністрації.

З метою участі в тендері, організатор залучив підприємство одного з співучасників, якому формально керувала його підконтрольна особа. Це сприяло укладенню договорів підряду без перешкод. Після отримання авансових платежів на роботи, підозрювані, зокрема організатор, в основному привласнили кошти. Вони здійснили лише частково будівельно-монтажні роботи, при цьому штучно занизили понесені витрати для створення видимості виконання договірних зобов'язань.

Після цього співучасники подавали фальсифіковані акти виконаних робіт до Управління Одеської обласної державної адміністрації, завищуючи обсяги робіт на суму понад 7,5 млн гривень. Також було виявлено, що частина з розкрадених коштів була легалізована через придбання нового автомобіля.

У результаті цих виявлених дій, матеріали щодо одного з членів цієї злочинної групи були відокремлені для окремого кримінального провадження, а особу оголошено у розшук.

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