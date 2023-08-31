Посадовця «Київтеплоенерго» підозрюють у розтраті ₴700 000 при закупівлі насосів

Директору департаменту закупівель комунального підприємства, який організував схему закупки обладнання за значно завищеними цінами, загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю «Київтеплоенерго», якого підозрюють у розтраті 700 гривень. Він, ймовірно, організував схему закупки обладнання за значно завищеними цінами. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

За словами правоохоронців, директор департаменту закупівель комунального підприємства «Київтеплоенерго» забезпечив перемогу в тендері підконтрольному товариству на закупівлю глибинних насосів.

В подальшому укладено договір на закупівлю глибинних насосів для підприємства у кількості 62 штуки на загальну суму понад 3 млн грн. Кошти було перераховано на рахунки підрядної організації.

«Однак, як з’ясувалося, ціна обладнання значно перевищувала ринкову. Внаслідок «ефективної» закупівлі сума завданих збитків становила близько 700 тисяч гривень, які учасники злочинної схеми розподілили між собою», – підкреслили в поліції.

За фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем відкрито кримінальне провадження, а посадовцю повідомили про підозру.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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