Должностное лицо «Киевтеплоэнерго» подозревают в растрате ₴700 000 при закупке насосов

Директору департамента закупок коммунального предприятия, организовавшего схему закупки оборудования по значительно завышенным ценам, грозит до двенадцати лет заключения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу «Киевтеплоэнерго», которого подозревают в растрате 700 гривен. Он, вероятно, организовал схему закупки оборудования по значительно завышенным ценам. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, директор департамента закупок коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» обеспечил победу в тендере подконтрольному обществу на закупку глубинных насосов.

В дальнейшем заключен договор на закупку глубинных насосов для предприятия в количестве 62 штуки на общую сумму более 3 млн. грн. Средства были перечислены на счета подрядной организации.

Однако, как выяснилось, цена оборудования значительно превышала рыночную. В результате «эффективной» закупки сумма нанесенного ущерба составила около 700 тысяч гривен, которые участники преступной схемы распределили между собой», – подчеркнули в полиции.

По факту растраты имущества путем злоупотребления служебным положением возбуждено уголовное производство, а чиновнику сообщили о подозрении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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