Легкие и дешевые картонные дроны, предоставленные правительством Австралии, поражают российские истребители.

Источник фото: The Telegraph

Украина использует картонные беспилотники для уничтожения военных вражеских самолетов. Беспилотные летательные аппараты, предоставленные правительством Австралии, легче построить, чем пакет Ikea. Эти «птички» уничтожили уже по меньшей мере четыре российских самолета, в частности во время атаки на аэродром в Курске, – сообщает The Telegraph.

СБУ заявила, что во время атаки на аэродром в Курске на западе рф на прошлых выходных был сбит самолет МиГ-29 и четыре истребителя Су-30.

Кроме того, были повреждены две пусковые установки «Панцирь» и радар системы противовоздушной обороны С-300.

По данным издания, в СБУ рассказали, что по цели было запущено 16 беспилотников, три из которых были сбиты в результате атаки, что было признано министерством обороны россии.

Беспилотники, которые поставляются в упаковке и стоят всего 3500 долларов, находятся в украинских руках с марта, после того, как австралийское правительство пообещало Киеву поставлять по 100 таких летательных аппаратов ежемесячно в рамках соглашения стоимостью 20 миллионов долларов.

Так что это неплохой возврат инвестиций, учитывая ущерб, который они нанесли Курскому военному аэродрому.

Источник фото: The Telegraph

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