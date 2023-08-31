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Украина уничтожает российские военные самолеты картонными беспилотниками: фото

11:29, 31 августа 2023
Легкие и дешевые картонные дроны, предоставленные правительством Австралии, поражают российские истребители.
Украина уничтожает российские военные самолеты картонными беспилотниками: фото
Источник фото: The Telegraph
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Украина использует картонные беспилотники для уничтожения военных вражеских самолетов. Беспилотные летательные аппараты, предоставленные правительством Австралии, легче построить, чем пакет Ikea. Эти «птички» уничтожили уже по меньшей мере четыре российских самолета, в частности во время атаки на аэродром в Курске, – сообщает The Telegraph.

СБУ заявила, что во время атаки на аэродром в Курске на западе рф на прошлых выходных был сбит самолет МиГ-29 и четыре истребителя Су-30.

Кроме того, были повреждены две пусковые установки «Панцирь» и радар системы противовоздушной обороны С-300.

По данным издания, в СБУ рассказали, что по цели было запущено 16 беспилотников, три из которых были сбиты в результате атаки, что было признано министерством обороны россии.

Беспилотники, которые поставляются в упаковке и стоят всего 3500 долларов, находятся в украинских руках с марта, после того, как австралийское правительство пообещало Киеву поставлять по 100 таких летательных аппаратов ежемесячно в рамках соглашения стоимостью 20 миллионов долларов.

Так что это неплохой возврат инвестиций, учитывая ущерб, который они нанесли Курскому военному аэродрому.

 

Источник фото: The Telegraph

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