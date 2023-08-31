31 августа: какой сегодня праздник и главные события

31 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день блогера.

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В четверг, 31 августа, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

31 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день блога (блогера). Праздник был начат в 2005 году. Дату выбрали совсем не случайно, ведь векторная иллюстрация этого дня в формате eps8 выглядит как слово blog. Первыми блоггерами стали люди, познакомившиеся с Интернетом и осознавшие его ценность в конце 1980-х годов. Одним из них был журналист-фрилансер Джастин Холл, который тогда был студентом колледжа в городе Свортмор в Пенсильвании. В январе 1994 г. он открыл личную страницу на Links.net, где делился короткими постами со ссылками на любимые сайты.

Также 31 августа День признания франшизы. Праздник является популярным в США и был создан для повышения осведомленности покупателей о приобретении продукции в магазинах франшиз и стимулировании бизнеса. Впервые дату отпраздновали в 2011 году.

А еще 31 августа Международный день осведомленности о передозировке. Событие происходит, начиная с 2001 года. Представители международных организаций, занимающихся поддержкой наркозависимых, создали отдельный день, чтобы привлечь внимание общества к актуальности проблемы, ведь ежегодно от передозировки погибают тысячи людей.

Какой сегодня церковный праздник

31 августа в церковном календаре – день памяти святых мучеников Флора и Лавра. Они были родными братьями, жившими в Византии во II веке, а затем переселились в Иллирию (позже Югославию). Работали они каменетесами, поэтому правитель Иллирии отправил братьев в соседнюю область, чтобы они помогли соорудить языческий храм. Братья были христианами, поэтому все деньги, заработанные на строительстве, отдавали бедным, а сами постоянно молились.

Календарь важных событий за 31 августа:

1422 год — Генрих VI становится королем Англии в возрасте 9 месяцев;

1898 год — официально открывают Киевский политехнический институт;

1907 год — создают Антанту;

1919 год — в ночь на 31 августа Киев освобождают от большевиков объединенными силами УГА и Действенной армии УНР;

1987 год — происходит релиз известного альбома Майкла Джексона под названием ''Bad'';

1995 год — на околоземную орбиту запускают первый украинский научно-исследовательский спутник Сечь-1;

2002 год — происходит полет первого автожира независимой Украины КП-01;

2015 год — после голосования за изменения в Конституцию, внесенные Президентом Украины, под Верховной Радой начинаются столкновения между протестующими и правоохранителями, более 140 человек получают ранения.

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