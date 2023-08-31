Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Давид Арахамия: Верховная Рада демонстрирует поразительную эффективность, хотя на ее долю выпало много сложных испытаний

По словам Давида Арахамии, нынешняя Верховная Рада эффективнее предыдущей с точки зрения качества, хотя сначала депутаты фактически разбирались, как и что работает, и активно вовлекает в работу над законопроектами некоммерческие общественные организации и журналистов.

Высший совет правосудия возобновит рассмотрение жалоб на судей в сентябре-октябре 2023 года

Комитет рекомендовал принять законопроект, разблокирующий запуск рассмотрения ВСП дисциплинарных жалоб на судей.

Подавляющее большинство государственных служащих удовлетворены своей работой – исследование НАГС

Недовольство у госслужащих вызывают размер заработной платы и не совсем компетентные руководители.

В ВККС акцентировали внимание на важных деталях возобновления квалификационного оценивания судей

Судьи из прифронтовых судов, у которых истек пятилетний срок полномочий, также в приоритете ВККС для проведения квалификационного оценивания

Верховный Суд рассмотрел дело о праве студента на пересечение границы, ссылавшегося на постановление Кабмина, разрешавшее такое пересечение

Верховный Суд подчеркнул, что хотя и нет такого закона, который бы устанавливал ограничения прав студентов украинских вузов свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав, свобод и интересов его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, а потому соразмерен с примененными ограничениями прав и не является произвольным.

  1. Общество

31 августа: какой сегодня праздник и главные события

10:14, 31 августа 2023
31 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день блогера.
31 августа: какой сегодня праздник и главные события
Фото: iStock
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В четверг, 31 августа, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

31 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день блога (блогера). Праздник был начат в 2005 году. Дату выбрали совсем не случайно, ведь векторная иллюстрация этого дня в формате eps8 выглядит как слово blog. Первыми блоггерами стали люди, познакомившиеся с Интернетом и осознавшие его ценность в конце 1980-х годов. Одним из них был журналист-фрилансер Джастин Холл, который тогда был студентом колледжа в городе Свортмор в Пенсильвании. В январе 1994 г. он открыл личную страницу на Links.net, где делился короткими постами со ссылками на любимые сайты.

Также 31 августа День признания франшизы. Праздник является популярным в США и был создан для повышения осведомленности покупателей о приобретении продукции в магазинах франшиз и стимулировании бизнеса. Впервые дату отпраздновали в 2011 году.

А еще 31 августа Международный день осведомленности о передозировке. Событие происходит, начиная с 2001 года. Представители международных организаций, занимающихся поддержкой наркозависимых, создали отдельный день, чтобы привлечь внимание общества к актуальности проблемы, ведь ежегодно от передозировки погибают тысячи людей.

Какой сегодня церковный праздник

31 августа в церковном календаре – день памяти святых мучеников Флора и Лавра. Они были родными братьями, жившими в Византии во II веке, а затем переселились в Иллирию (позже Югославию). Работали они каменетесами, поэтому правитель Иллирии отправил братьев в соседнюю область, чтобы они помогли соорудить языческий храм. Братья были христианами, поэтому все деньги, заработанные на строительстве, отдавали бедным, а сами постоянно молились.

Календарь важных событий за 31 августа:

1422 год — Генрих VI становится королем Англии в возрасте 9 месяцев;

1898 год — официально открывают Киевский политехнический институт;

1907 год — создают Антанту;

1919 год — в ночь на 31 августа Киев освобождают от большевиков объединенными силами УГА и Действенной армии УНР;

1987 год — происходит релиз известного альбома Майкла Джексона под названием ''Bad'';

1995 год — на околоземную орбиту запускают первый украинский научно-исследовательский спутник Сечь-1;

2002 год — происходит полет первого автожира независимой Украины КП-01;

2015 год — после голосования за изменения в Конституцию, внесенные Президентом Украины, под Верховной Радой начинаются столкновения между протестующими и правоохранителями, более 140 человек получают ранения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду