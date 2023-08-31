31 серпня: яке сьогодні свято та головні події

31 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день блогера.

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В четвер, 31 серпня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

31 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день блогу (блогера). Свято було започатковане 2005 року. Дату обрали зовсім не випадково, адже векторна ілюстрація цього дня у форматі eps8 виглядає як слово «blog». Першими блогерами стали люди, які познайомилися з Інтерненом і усвідомили його цінність наприкінці 1980-х років. Одним із них був журналіст-фрілансер Джастін Голл, який тоді був студентом коледжу в місті Свортмор, що в Пенсильванії. В січні 1994 року він відкрив особисту сторінку на Links.net, де ділився короткими постами з посиланнями на улюблені сайти.

Також 31 серпня День визнання франшизи. Свято є популярним в США і було створене для підвищення обізнанності покупців про придбання продукції в магазинах франшиз та стимулювання бізнесу. Вперше дату відсвяткували 2011 року.

А ще 31 серпня Міжнародний день поінформованості про передозування. Подія відбувається, починаючи від 2001 року. Представники міжнародних організацій, які займаються підтримкою наркозалежних, створили окремий день, щоб привернути увагу суспільства до актуальності проблеми, адже щороку від передозування гинуть тисячі людей.

Яке сьогодні церковне свято

31 серпня в церковному календарі – день пам»яті святих мучеників Флора і Лавра. Вони були рідними братами, які жили у Візантії в II столітті, а потім переселилися до Іллірії (пізніше Югославія). Працювали вони каменетесами, тому правитель Іллірії відправив братів до сусідньої області, щоб вони допомогли звести язичницький храм. Брати були християнами, а тому всі гроші, зароблені на будівництві, віддавали бідним, а самі постійно молилися.

Календар важливих подій за 31 серпня:

1422 рік — Генріх VI стає королем Англії у віці 9 місяців;

1898 рік — офіційно відкривають Київський політехнічний інститут;

1907 рік — створюють Антанту;

1919 рік — у ніч проти 31 серпня Київ визволяють від більшовиків об»єднаними силами УГА та Дієвої армії УНР;

1987 рік — відбувається реліз відомого альбому Майкла Джексона під назвою «Bad»;

1995 рік — на навколоземну орбіту запускають перший український науково-дослідний супутник Січ-1;

2002 рік — відбувається політ першого автожиру незалежної України КП-01;

2015 рік — після голосування за зміни до Конституції, внесені Президентом України, під Верховною Радою починаються сутички між протестувальниками й правоохоронцями, понад 140 осіб зазнають поранень.

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